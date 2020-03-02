الجمعة.. تامر حسني يُحيي حفلًا غنائيًا بالتجمع الخامس

يستعد المطرب تامر حسني لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء الجمعة المقبلة على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، وسوف يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا. جماهيريًّا كبيرًا. ومن المقرر أن يقدم "حسني" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة Advertisements والحديثة التي يحبَّها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح . والحديثة التي يحبَّها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح . ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي عرض مؤخرًا بدور العرض السينمائية، وحققَّ إيرادات ضخمة.

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