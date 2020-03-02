الليلة.. فريق أعلام المصطفى يحيي حفلًا ضخمًا للإنشاد الديني بساقية الصاوي

يستعد فريق أعلام المصطفى لاحياء حفلًا لللإنشاد الديني بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك مساء اليوم، الأثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.
ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل مجموعة من أجمل الأغنيات الدينية والقصائد الصوفية التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور .
ويتميز الفريق بغناء الأناشيد من التراث المصرى والجزائرى والشامى والصوفى، وتأسست فرقة أعلام المصطفى للإنشاد الدينى في شهر فبراير 2017 بقيادة المنشد صلاح أحمد، وأقامت العديد من الحفلات بالنوادى والصالونات الثقافية.
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