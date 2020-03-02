درايك يفاجئ محبيه بأغنيتين جديدتين

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ النجم ​درايك​ محبيها بإطلاق أغنيتين جديدتين بعنواني "When to Say When"و "Chicago Freestyle".

بدلاً من إصدار فيديو كليبين لكل أغنية ، قام دريك بدمج كلا الأغنيتين في فيديو كليب واحد من إخراج المصور السينمائي ثيو سكودرا.

في الأغنية الأولى، يتحدث درايك عن والدة ابنه ، أدونيس، ويذكر العديد من الأرقام القياسية التي حققها في بيلبورد والنجاحات التي جلبها إلى تورونتو.

في الأغنية الثانية ، يتحدث عن الدروس التي تعلّمها والأخطاء التي ارتكبها في العلاقات السابقة مع نساء لم يعد بإمكانهن الوصول إليها.

في ديسمبر ، أكد درايك أنه يعمل على ألبوم سادس سيصدر في عام 2020.

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