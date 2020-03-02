بين أفليك يحضر العرض الأول لفيلمه The Way Back..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حضر النجم ​بين أفليك​ العرض الأول لفيلمه The Way Back في لوس أنجلوس يوم أمس.

وكان بين برفقة زميلته في بطولة العمل جانينا غافنكار، وأيضاً من بين الحاضرين Al Madrigal وYenifer Behrens

تدور أحداث العمل حول مدمن كحول يكافح من أجل الوقوف على قدميه مرة أخرى وينفصل عن زوجته.

وقصة العمل تشبه قصة بين أفليك في الحقيقة، والأمر ما جعل الكثيرون يرجحون أن انهيار بين أفليك خلال تصوير مشاهده في العمل كان نتيجة تشابه الأحداث بين الفيلم وحياته.

العمل سيطرح في دور العرض السينمائية في 6 من الشهر الحالي.

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