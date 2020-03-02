عبد الفتاح الجريني يطلق أغنيته الجديدة "يا حبيبي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المغربي ​عبد الفتاح الجريني​ أغنيته الجديدة بعنوان "يا حبيبي" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوي، والكليب من إخراج كامبا.

وكان بدأ الجريني فكرة طرح أغانيه بشكل منفرد وذلك قبل طرح الألبوم، حيث طرح الشهر الماضي كليب أغنية "لفة"، وهي كلمات شندي وكانكا، ألحان المدفعجية، وتوزيع ديزل برودكشن، والتي تم تصويرها بطريقة طولية لتناسب مع طريقة عرض الفيديوهات علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي سياق آخر، يواصل الجريني تصوير حلقات برنامجه "ساعة سعيدة" علي شاشة Mbc 5 والذي يستضيف خلاله أهم نجوم الغناء في الوطن العربي.

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