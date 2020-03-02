ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي جاستن بيبر يوم أمس صورة تجمعه بزوجته العارضة هايلي بالدوين على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ويظهر الزوجان وهما يتبادلان قبلة حميمة برومانسيتهما المعتادة.

وكتب جاستن تعليقاً على الصورة في عيد ميلاده الـ26 :"إنتِ هدية عيد ميلادي حبيبتي".

وكان تصدّر النجم ​جاستن بيبر​ لائحة الأكثر تداولاً على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، في عيد ميلاده، والذي يصادف في 1 آذار/مارس ي يوم أمس.

وأطلق محبو بيبر وسم "Happy birthday Justin Bieber"، للاحتفال بعيد ميلاده الـ26، ونشروا أشهر الأغاني له.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبلة حميمة بين جاستن بيبر وزوجته في عيد ميلاده..وهذا ما قاله لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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