خاص - "الفن" يكشف عن مفاجأة بخصوص دور كارلا بطرس في "عروس بيروت 2"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت مصادر خاصة لموقع "الفن" أن مشاركة الممثلة اللبنانية ​كارلا بطرس​ في الجزء الثاني من مسلسل " ​عروس بيروت​ "، ستكون مميّزة وأن الدور الذي ستلعبه سيكون مختلفاً عن باقي أدوار الشخصيات المشاركة في العمل.

وأشارت هذه المصادر إلى أن الدور الذي ستؤديه بطرس هو دور كتب لها خصيصاً، وليس موجوداً في النسخة التركية من العمل، وذلك بعكس باقي الشخصيات التي تظهر في النسخة العربية منه.

وأضافت المصادر أيضاً أن بطرس كانت رفضت أربعة أدوار عرضت عليها في الجزء الأول وذلك لأسباب شخصية.

يذكر أن بطرس كانت أطلقت خلال الصيف الماضية مجموعتها من المجوهرات حملت إسم "Stars By Karla Boutros".

وكانت ذكرت كارلا لموقع "الفن" أنها قامت بتصميم المجموعة وهي من تولت عرضها كونها عارضة أزياء في الأساس، كما أنها قامت بالتسويق لمجموعة، مشيرة الى أن المجموعة تشبهها وحملت شعار "كل إمراة هي نجمة".

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