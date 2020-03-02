تراند اليوم : الدلوعة وصلت .. سارة سلامة بتجنن الشباب علي إنستجرام – صورة

نشرت الفنانة الشابة سارة سلامة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت سارة سلامة في الصورة وهي ترتدي بدى كت أنيق ونظارة شمس، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن سارة سلامة تنتظر عرض مسلسلها “كتف قانوني” الذى خرج من السباق الرمضاني الماضي في آخر لحظة.

مسلسل “كتف قانوني” بطولة طارق صبري، سارة سلامة، أحمد بدير، محمد نجاتي، أحمد سلامة، رنا سماحة، مدحت تيخا، عبدالله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبدالفتاح، وعدد من الوجوه الشابة.

المسلسل من تأليف فتحي الجندي، المنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة دي لايت لمالكها عصام طنطاوي، إخراج عادل الأعصر.