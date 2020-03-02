تراند اليوم : سينما هوليوود تعكس الصورة الصحيحة للفتوحات الاسلامية – فيديو

صورة الإسلام والمسلمين في الغرب لن تخرج عن الشكل البدوي الشرشر، أو الثري المحاط بالنساء والخمر أو الارهابي أو الشهواني، على الرغم أن تعاليم ديننا الحنيف قد منعتنا من الكثير من المحرمات التي يراها الغرب فينا، ففي أغلب الأفلام الأجنبية رأينا مجموعة كبيرة من الأفلام التي تناولت الإسلام من منظور خاطئ نتيجة لقلة الثقافة والوعي الديني بحقيقة الإسلام، وهناك بعض الأفلام القليلة جدا والتي نظرت للإسلام بمنظور جيد وموضعي حيث استطاعت أن تقدم الفرد المسلم بشكله السليم وبتعاليم دينه الصحيحة بعيدا عن العنف والإرهاب والمحرمات، لذلك نقدم أفضل هذه الأفلام الأجنبية .

(Journey To Mecca (2009

(The Physician (2013

(The 13th Warrior (1999

(Fetih 1453 (2012

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(Kingdom of heaven (2005

(Muhammad: The last Prophet (2002

(Muhammad: The Messenger of God (2015

(Bilal: A new Breed of Hero (2015