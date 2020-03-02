تراند اليوم : بالفيديو..سعد لمجرد يرقص بطريقة عفوية على أغنيته الجديدة “آسف حبيبي”

شكر الفنان المغربي ​سعد لمجرد محبيه، بعد نجاح أغنيته الجديدة “آسف حبيبي”، من خلال مقطع فيديو عفوي نشره عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر لمجرد في الفيديو وهو يرقص على أنغام أغنيته الجديدة، ويقوم بحركات عفوية وإتدى ملابس “كاجوال”، ووجه من خلاله رسالة شكر لمتابعيه، الذين وصل عددهم الى 10 ملايين.

ولفت لمجرد الأنظار بالكليب الجديد، الذي صوّره بين مدينة مراكش والعاصمة الفرنسية باريس، ووصفه البعض بالمجنون بسبب القصة التي يتناولها، وهي رفض الشباب للزواج رغم إصرار الأمهات على ذلك، وشاركه في الكليب مجموعة الفناير.

وكتب كلمات الأغنية عضوا الفناير أشرف وخليفة، ولحنها العضو الثالث محسن تيزاف تزاف، وأخرج الكليب عبد الرفيع العبديوي.