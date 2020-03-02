شاهد.. ممثل سعودي: “حليمة بولند نحس”!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 01:34 مساءً - كشف الفنان والمنتج السعودي خالد منقاح، عن طبيعة علاقته بالإعلامية الكويتية حليمة بولند، موضحا أنها ليست أكثر من صديقة وبينه وبينها عمل فقط.
وقال خالد منقاح، في تصريحات تلفزيونية خلال لقاء له عبر التلفزيون السعودي ببرنامج “آت SBC”، أنه كثيرا ما يوجه له تساؤل بشأن زواجه من حليمة بولند، إلا أنه يعتبرها “نحس”.
وتابع خالد منقاح : “ودي عالج الموضوع أنا بيني وبين حليمة بيزنس وفي شغل بيننا لا أكثر ولا أقل وأوضح هذا الأمر لأن ما يثار بشأن زواجي منها ترك تأثيرً علي وعلى مستوى عائلتي.
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