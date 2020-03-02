كريم فهمي يسخر من ياسمين عبد العزيز : ” فهميني دماغك فيها إيه “

كتب امير فتحي في الاثنين 2 مارس 2020 01:34 مساءً - نشر الفنان ” كريم فهمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة من كواليس تصوير مسلسل ” ونحب تاني ليه ” التي تجمعه مع الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” ومن المقرر عرضها في رمضان 2020 .

وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” ونحب تاني ليه مع صديقتي وأختي الخطيرة ياسمين عبد العزيز .. وصديقي وأخويا مدير التصوير أحمد زيتون في تالت تعامل مع بعض بعد حالة عشق وحسن وبقلظ ” .

لترد عليه الفنانة ياسمين عبد العزيز في تعليق فكتبت : ” يا أحمديكو ” .

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وهو الأمر الذي أثار سخرية كريم فهمي منها حيث تساءل إن كانت تظنه شقيقه أحمد فهمي وهي تعمل معه وعلق على ذلك فقال : ” طبعا أنا مبسوط إننا بنعمل مسلسل مع بعض جدا .. بس الفكرة بقي هو إنتي فاكرة كل ده إن أحمد أخويا اللي بيمثل معاكي كل ده ولا إيه ولا انتي بتفكري في إيه .. فهميني دماغك فيها إيه .. احمديكو مين ؟ ” .