يسرا تكشف حقيقة خلافها مع محمد رمضان: “في فرق كبير”

متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم وجود خلافات بين النجمة يسرا والنجم محمد رمضان، وذلك بعدما صرحت الأولى بأحد اللقاءات الصحافية قائلة: “إذا لم يقدر الناس عملك ولا يرونك أسطورة، فلن تصبح أسطورة مطلقا”.

فسر البعض تصريحات يسرا بأنها سخرية من رمضان والذي يطلق على نفسه لقب “الأسطورة”، لكن يسرا حسمت الجدل من خلال لقائها ببرنامج theinsider بالعربي وقالت: “لا يخطر على بالي التفسير اللي بتقولوه ده، أنا مش ممكن أقارن نفسي بأي حد، لأني أنا حاجة وغيري حاجة، وكل واحد عنده شخصيته”.

وأضافت: “انا عمري ما كتبت انا على نفسي اسطورة لكن بيتكتب عني وفيه فرق كبير جدا”.

من جهة ثانية، تستعد النجمة المتألقة لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “دهب عيرة”، ويشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم حلا شيحة وجومانة مراد وعبير صبري.