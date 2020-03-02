محامي زينة يتحدث عن ملايين أحمد عز ومشكلة نفقات طفليه

متابعة بتجــــــــــرد: تشهد الدعوى القضائية التي أقامها أحمد عز ضد زينة لتخفيض مصاريف دراسة طفليهما التوأم – زين الدين وعز الدين- تطوراً جديداً وذلك وفقًا لما أكده معتز الدكر محامي زينة، والذي صرح إنه يمتلك مستندات تساند موكلته .

وأوضح معتز الدكر أنه تقدم بمستندات تكشف عن أجور أحمد عز في السنوات الأخيرة حيث تقاضى 3 مليون و700 ألف جنيه مقابل مشاركته ببطولة فيلم “الممر” كما تقاضى 30 مليون جنيه عن دوره بمسلسل “ابو عمر المصري” كما أوضح أنه تعاقد على أعمال فنية أخرى سوف يتمكن من معرفة أجوره بها خلال الفترة القادمة .

وتابع معتز الدكر أن أحمد عز لديه القدرة على دفع المصروفات الدراسية لطفليه والتي تقدر ب900 ألف جنيه مصري سنويًا .

ويستعد عز لخوض سباق الدراما الرمضاني القادم من خلال مسلسل “هجمة مرتدة” ويشاركه البطولة هند صبري وهشام سليم ونخبة من النجوم .