بالفيديو – أمير كرارة يؤدي العمرة والجمهور يعلق: “سافر إزاي”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان ماجد المصري عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو يظهر فيه النجم أمير كرارة وهو في الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة، وتظهر خلفه الكعبة المشرفة، وهو يقوم بالدعاء له، وعلق على الفيديو قائلًا: “حبيبي يا باشا مصر ربنا ما يحرمني منك يا أبو الرجولة والجدعنة”.

ليتلقى النجمان العديد من التعليقات التي مدحت الروح الطيبة بينهما، حيث قال أحد المتابعين: “الله إيه الجمال دا حلوة النفوس النضيفة والله”، وعلق آخر: “اللهم آمين تستاهل كل خير يا جدع”، فيما علقت متبعة ثالثة بقولها: “دول اللي نمبر ١ فعلًا”، وفاجأت إحدى متابعات المصري النجمين بسؤالها: عايزة أعرف سافر إزاي والسعودية حظرت السفر”.

يذكر أن أحدث أعمال ماجد المصري مسلسل “بحر”، الذي عًرض مؤخرًا، وحقق نجاحاً جيداً وشارك فيه محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، فيما يواصل النجم أمير كرارة تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “الاختيار” والذي يجسد فيه شخصية الشهيد أحمد المنسي الذي ضحى بنفسه ليفدي زملاءه في أحد الأكمنة، وهو الدور الذي اضطر معه كرارة للتخلي عن شاربه الذي لازمه منذ فترة طويلة.