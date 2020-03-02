متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار شائعات عن مرضها، أعرب الفنان المصري عادل إمام في أول رد عن اندهاشه من رغبة البعض في وفاته بشكل مستمر عندما يمر بوعكة صحية.
وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب أنه يعاني من برد طبيعي، وقال ممازحاً وهو يضحك: “انتوا عاوزني أموت ليه؟”.
وأكد أنه “بخير وبصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي ويقوم بكل طقوسه اليومية مثل حل الكلمات المتقاطعة وقراءة الجرائد”، مشيراً إلى أنه أنهى تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد.
ووجه “الزعيم” رسالة للشعب المصري وجمهوره قائلا: “يا رب يبعد عنكم كل مكروه ويجعل قلوبكم سمحة ومحبة وسهلة وجميلة دايمًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو – أول تعليق لـ عادل إمام بعد شائعات مرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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