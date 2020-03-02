إيطاليا تلغي لقاءات رياضية.. كيف يؤثر كورونا على كرة القدم؟

متابعة بتجـــــــــرد: تزداد أعداد المصابين بفيروس كورونا كل يوم. ومع كل نبأ جديد يخص الفيروس سريع الانتشار، تكثر المخاوف من تأثيره على الحياة اليومية.

قبل ساعات قليلة، طالبت فرنسا مواطنيها بتقليص تحرّكاتهم والعمل من المنزل، وحظر التجمعات التي يصل قوامها الى 5 آلاف شخص.

تأثير الفيروس انعكس بشكل كبير على الأحداث الرياضة العالمية، إذ باتت كرة القدم ومدرّجاتها معرّضة للخطر بسبب انتشار الفيروس في أوروبا والشرق الأوسط. وعليه اتخذت بعض الحكومات والأندية الرياضية عدة قرارات هامة، نعرضها عليكم في التالي.

كرة القدم الإيطالية في خطر

سجّلت إيطاليا مئات الإصابات بالفيروس الجديد، معظمها في منطقتي “لومبارديا” و”فينيتو” الصناعيتين. وهو الأمر الذي دفع رئيس الحكومة الإيطالية “جوزيبي كونتي” إلى وقف أي نشاط رياضي في المنطقتين، وخصوصاً بعد تسجيل حالات وفاة بسبب كورونا.

وكان لارتفاع أعداد الإصابات في إيطاليا، تأثير مباشر على الإيطالي “جوسيبي سانينو” مدرب فريق “هونفيد”، أحد أبرز الفرق المنافسة في دوري كرة القدم بالمجر، إذ قررت إدارة النادي عزل المدرب من منصبه، كإجراء وقائي بعد أن ثبت تعامله مع أشخاص يعيشون في المناطق الموبوءة في إيطاليا مؤخراً.

كما نشرت صحيفة “Daily Mail” الإنكليزية تقريراً يفيد بأن ثلاثة من لاعبي “يو إس بيانيزي” من دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا، أصيبوا بفيروس كورونا.

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الاتحاد الدولي لكرة القدم يُحذر من تأثيرات انتشار الفيروس

مخاطر انتشار الفيروس أدت إلى إقامة مباراة فريقي إنتر ميلان ولودوجوريتس، على ملعب “سان سيرو” في الدوري الأوروبي، من دون حضور جمهور الخميس الماضي.

من جانبه، صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) “جياني إنفانتينو”، بأن مستقبل اللقاءات الدولية المُقرر تنظيمها خلال شهر مارس الجاري، ستكون مُهددة بسبب كورونا.

وأضاف إنفانتينو أنه لا يستبعد أي تطورات بشأن الفيروس، لكنه عبَّر عن أمنياته بأن لا يحدث شيء يجعل الاتحاد الدولي يلجأ لاتخاذ قرارات صعبة، مشيراً إلى أن من أهم المباريات الدولية التي سيشهدها هذا الشهر، تصفيات بطولة أوروبا 2020، ومباراة ودية في الأسبوع الأخير، ومن الصعب إيقاف تلك المنافسات.

يذكر أن بطولة دوري أبطال آسيا مهددة أيضاً بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد ورود أنباء وتقارير عن إصابة 6 لاعبين في إحدى الفرق المشاركة في البطولة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية عبد الخالق مسعود أن “إلغاء بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، هذا العام، ليس بعيداً في حال لم يتم القضاء على فيروس كورونا”.