جائزة الصحافة العربية تعتمد قائمة الفائزين للدورة الـ19

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد مجلس إدارة "جائزة الصحافة العربية" الأعمال الفائزة في الدورة الـ19 للجائزة، إلى جانب اعتماد الفائز في فئتي العمود الصحفي، وشخصية العام الإعلامية، واللذين يُمنحان بقرار من أعضاء مجلس الإدارة.

وسيتم الكشف عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز، والذي سيتزامن مع اختتام أعمال الدورة الـ19 لمنتدى الإعلام العربي في 26 مارس/ آذار الجاري، بحضور عدد من القيادات الإعلامية والصحية من مختلف أنحاء العالم العربي.

وتواصل الأمانة العامة للجائزة العمل على تعزيز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها ضمن أهم منصات التكريم الصحفي على مستوى العالم، وفي ضوء الأهداف الرئيسية التي تأسست عليها الجائزة منذ إطلاقها في عام 1999، وذلك بفضل الأسلوب الاحترافي الذي تتم من خلاله عمليات التحكيم، وفق مجموعة من المعايير المهنية الدقيقة، منحت الجائزة ثقة واحترام العاملين في ميدان الصحافة في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وكذلك المؤسسات الصحفية العربية العاملة من خارج المنطقة، كأهم محفل للاحتفاء بأصحاب الفكر الخلاق والإنتاج المبدع في مجال الصحافة العربية.