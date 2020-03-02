خاص- معتصم النهار يبرىء الصحافة من افتراء احمد فهمي. والى الأخير نقول “يكفي افتراءً”

بعد الجدل الكبير الذي أثير حول تغريدة أطلقها الممثل المصري أحمد فهمي ثم حذفها منتقداً من خلالها زميله في “أسود فاتح” الممثل السوري معتصم النهار دون أن يسميه.

وبعد ان وقع الخلاف بين جمهور “فهمي” من جهة، وجمهور “النهار” من جهة أخرى، حيث تم التراشق بينهما على منصات التواصل، خرج الأول عن صمته ليضع حداً لكل التساؤلات ونشر صورة تجمعه مع معتصم وعلّق عليها بالقول: “لم استطع أن أصدق كمية الإشاعات التي خرجت في لحظة .. يا ليت المجهود الذي بذلته الصحافة الصفراء لتشويه صورة أصدقاء .. تبذله لدعمهم .. أنا ومعتصم اكثر من اخوات والصداقة التي بيننا أكبر بكثير من أي حقد واشاعات.. سعيد بالعمل معه وردي انا وصديقي سيكون بالنجاح في أسود فاتح“. بعد لحظات ردّ عليه معتصم النهار بالقول: “فهمي الغالي حبيبي وشقيقي الغالي“.

في نفس السياق، أوضح معتصم النهار في مقابلة مع “تراندينغ” أنه سافر الى دبي لتصوير حلقة تلفزيونية ولم يكن قد أخذ قسطاً من الراحة فكان يشعر بالتعب الشديد خاصة ان الحلقة تم تصويرها لفترة 12 ساعة تقريباً. وأكد انه فعلاً لم يكن في كامل تركيزه فسقط سهواً عدم ذكر اسم الممثل احمد فهمي الذي يكن له كل الاحترام والحب حتى قبل ان يتعرف عليه في كواليس تصوير أاسود فاتح” في مصر.

وكشف معتصم الى أنه كان يتحدث مع أحمد قبل اجرائه لهذه المقابلة مع “تراندينغ”، مؤكداً أنه لم يكن يقصد هذا الشيء وهو بعيد جداً عن هذه الأمور. وأبدى معتصم تفهمه من حساسية الموضوع وهو يفهم ويقدر هذا الشيء، معبراً عن احترامه وحبه لـ “فهمي”، متمنياً أن يراه بطلاً في كل أعماله. واضاف معتصم كاشفاً أنه نسي أن يذكر اسم الممثلة روجينا أيضاً وهي صديقته.

Advertisements

وعن دوره في “أسود فاتح” كشف معتصم أنه يلعب شخصية تدعى “راغب” سوري الأصل ولكن كل أعماله في مصر حيث يقوم بعمليات تنصيب وتهريب ومتزوج من هيفا وهبي التي تطلق الطلاق ولكنه يرفض أن يطلقها من هنا تبدأ تطورات القصة تتصاعد تدريجياً ضمن إطار تشويقي. مؤكداً ان هيفا ممثلة مميزة وصوّر معها عدة مشاهد صعبة.

وبعد مقابلة معتصم النهار الذي تحدث فيها عن سوء الفهم الذي وقع بالفعل بينه وبين أحمد فهمي، يؤكد بذلك انه كان هو المقصود فعلاً في تغريدة احمد فهمي الذي فتح النار على الاعلام متهماً اياه “بالصحافة الصفراء لتشويه صورة أصدقاء” في حين كان الاجدى به أن ينتبه لتصريحاته قبل أن يتهم الصحافة بتلفيق الاخبار. وهذا ليس بجديد على المشاهير ضعفاء الشخصية والحيلة الذين يلقون بآثامهم واخطائهم دائماً على الصحافة لكي يتبرأوا منها معتقدين انهم بذلك يتبرأون ولكن بالعكس، هم بذلك يؤكدون على انهم ذليلون وضيعون ومنافقون! فالصحافة ليست قمامة لأفعالكم الوسخة وليست سلة مهملات نفوسكم المريضة. فليتعظ نجوم هذا الزمن الرديء من وضع احمد فهمي الحرج فلا يتجرأوا مرة اخرى من اقحام الصحافة في مهاتراتهم السطحية والسخيفة التي تعكس سطحية وسخف عقولهم.

من جهة أخرى، تواصل شركة الصبّاح اخوان تصوير المسلسل الرمضاني “أسود فاتح” في لبنان، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم: هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم.

أخبار ذات صلة: معتصم النهار في مرمى نيران احمد فهمي؟