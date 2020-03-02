من جينيفر لوبيز لمادونا.. أشهر انفصالات ثنائيات هوليوود بالعقد الأخير

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شهدت الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020 الكثير من الأحداث في عالم هوليوود، كالزواج والطلاق والإنجاب والوفاة، فضلا عن سلسلة من الفضائح التي هزت عوالم السينما والغناء والمسرح.

ومن ناحية علاقات المشاهير، شهد العقد الأخير انفصال ألمع النجوم والنجمات عن بعضهم بعضا، والتي كان آخرها انفصال الممثلة العالمية "باميلا آندرسون" عن المنتج الأمريكي الشهير "جون بيترز"، وذلك بعد 12 يومٍا من الزواج فقط.

عقد الاثنان قرانهما بشكلٍ سري في شهر يناير الماضي، وكانا التقيا ببعضهما للمرة الأولى عام 1980 أثناء حفلة قصر بلاي بوي، وبقيا على تواصل منذ ذلك الحين.

لا يعد انفصال باميلا وجون أول طلاق يتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية، كما أنه لا يعد الأول من نوعه بانتهائه بعد فترة قصيرة من انعقاده، فعلى سبيل المثال، كان زواج الممثل العالمي "نيكولاس كيج" أقصر؛ إذ إنه استمر مدة 4 أيام فقط.

وسبقهما في الزيجات القصيرة كيم كارداشيان قبل أن ترتبط بكانيه ويست؛ إذ إنها كانت متزوجة من "كريس همفريز" لمدة 72 يوما فقط.

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ومن الانفصالات التي استقبلها الجمهور بصدمة أيضا، هو طلاق الممثل العالمي "تشانينغ تايتوم" عن زوجته من أصول لبنانية "جينا ديوان" في عام 2018؛ إذ إنهما تزوجها في عام 2009، وأنجبا طفلتهما "إيفرلي" في عام 2013، علما بأنه خطبت جينا رسميا في الأسبوع الماضي من حبيبها ستيف كازي.

وشهد عام 2018 انفصالا رفيع المستوى أيضا، كان بطلاه الممثلة العالمية "جينيفر آنستون" والممثل الأمريكي "جاستين ثيروكس"؛ إذ خطبا في عام 2012 وعقدا قرانهما في عام 2015 في حفل زفاف خاص.

وبالإضافة إلى انفصال تشانينغ عن جينا، وجاستين عن جينيفر، كان للمغني العالمي "آشر" حصة من الانفصال في ذلك العام؛ إذ إنه هو الآخر طلق زوجته الثانية "غريس ميغيل" بعد مواعدة دامت 10 سنوات؛ إذ طلب خطوبتها في عام 2015، وتزوجها بعد عامين ونصف العام.

وتطول قائمة انفصالات المشاهير في العقد الثاني من الألفية الثالثة، أمثال انفصال جوني ديب عن آمبر هيرد، وبين ستيلر عن كريستين تايلور، وكريس مارتن عن غوينيث بالترو، وغيرهم الكثيرين.

وفي الفيديوغراف التالي، تستعرض لكم "فوشيا" أشهر انفصالات مشاهير هوليوود في العقد الأخير.