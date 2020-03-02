عبدالله القحطاني: لم أتجاوز الخطوط الحمراء.. ورضيت بدوري في الميراث لأنه تمثيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أوضح الفنان السعودي عبدالله القحطاني أنه ابتعد عن الساحة الفنية لفترة وجيزة بسبب أمور خارجة عن إرادته، وأشار إلى أن ضعف النصوص المقدمة كانت أحد الأسباب التي جعلته يبتعد في سبيل تقديم ما يليق بالمشاهد والمجتمع بشكل عام، كما أن هناك أسبابا أخرى غير التمثيل جعلته يبتعد وأنه أنهى الكثير من الأعمال الخاصة حتى يتفرغ للتمثيل.

وأشار القحطاني في مقابلة له مع فوشيا إلى أنه أنهى عددا من الأعمال منها "سوق الدماء"، و"وصية بدر"، وهناك عملان آخران في طور التنفيذ، إلى جانب المسلسل الدرامي الكبير "الميراث".

وقال: "كما أن هناك عملا آخر في رمضان سيعرض عبارة عن قصة كل ثلاث حلقات، والحمدلله أنني عدت للساحة بقوة وبتركيز أعلى".

وأضاف القحطاني: "كان هناك مشاكل سابقة مع المنتجين بسبب التهميش الذي وجدته، وأدوار لا تناسبني ولا تليق بي كعبدالله، كما أن بعض المنتجين كان محصورا حول أسماء فنية معينة، بخلاف ما يحدث الآن من تطور في فكر وعمل المنتجين بشكل عام، إلى جانب أن بعض المخرجين لم يعطوا الفرصة الكافية لنا".

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وحول رفضه للأدوار المعطاة له بسبب تجاوزها للخطوط الحمراء، أكد القحطاني أنه رفض مسلسلات وأدوارا بالكامل بسبب عدم ملاءمتها لعاداته وتقاليده، وخوفا من نقد المجتمع اللاذع والذي سيكون على حق في حال تجاوز الحدود، ولكن الآن أصبح تجاوز الخطوط الحمراء متاحا ولكن بضوابط.

يشار إلى أن عبد الله القحطاني هو مغن ومذيع وممثل سعودي، أول عمل له هو مسلسل "الخادمة"، كما شارك في العديد من الأعمال منها "طاش ما طاش"، "سوق الدماء"، "عمشة بنت عماش"، "خلوكم مكاني"، وعدد من الأفلام التي شاركت في مختلف المهرجانات.

وكان عبدالله القحطاني برز في عدد من البرامج التلفزيونية التي قدمها، وكانت أولى تجاربه عبر برنامج المسابقات "عبدوش"، وذلك من خلال المتابعة والمشاركة الجماهيرية الكبيرة التي شاركت في المسابقة اليومية التي قدمها عبر البرنامج، وقد ظهر عبد الله القحطاني كشخصية محبوبة ومطرب جميل في برنامج نجوم الخليج 3، وكان أحد نجومها.