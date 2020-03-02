الصور الأولى لهارفي واينستين داخل المستشفى بعد إدانته بالاغتصاب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إدانة هيئة المحلفين للمنتج الأمريكي هارفي واينستين بتهمتي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، انهار المنتج داخل قاعة المحكمة صارخا: "إني بريء"، متسائلا كيف يمكن أن يحدث هذا في أمريكا. وبعدها شعر بآلام شديدة في منطقة الصدر، نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلن عن إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم وعدم انتظام في ضربات القلب.

ونشرت صحفة "ديلي ميل" البريطانية، الصور الأولى لواينستين داخل مستشفى بلفيو، حيث يظهر جالسا على مقعد جلدي وبجانبه كرسيه المتحرك وكان يشاهد التلفاز ويرتدي قميصا أبيض بسيطا وسوار المستشفى حول معصمه.

كان من المفترض بعد إدانه واينستين والحكم عليه باغتصاب مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006 والممثلة الصاعدة جيسيكا مان في عام 2013، أن يتم نقله بواسطة عربة إسعاف لسجن جزيرة ريكرز لحين صدور الحكم النهائي عليه في الـ 11 من شهر مارس الجاري، ولكن تعرضه لوعكة صحية جراء الحكم هو ما أدى لتغيير الخطط ونقله للمستشفى بدلا من السجن.

ويسمح لواينستين بحرية الحركة داخل المستشفى دون ارتداء الأصفاد، وأكد مصدر أنه يتلقى معاملة طبيعية كالتي يتلقاها المرضى الأخرون، وهو محاط بحماية على مدار الساعة من قِبل ضباط وحدة الطوارئ، ويقضي أغلب أوقاته في القراءه عن تشرشل ويتحدث عن طفلتيه الصغيرتين وزوجته السابقة جورجينا تشابمان.

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وإلى الآن لم ترد أي أنباء عن تاريخ محدد لنقل وينستون لسجن ريكرز حيث كان من المفترض أن يكون، ويؤكد محاموه أن حالة المنتج العقلية في تداع وتدهور.

والجدير بذكره أن واينستين لديه 5 أطفال من زيجتين سابقتين، ولم يزره أي منهم حتى الآن، وأضافت المتحدثة جودا إنجماير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية التي قامت بزيارة المنتج يوم الجمعة، أن واينستين يشعر بالسوء من أجل أولاده ولا يريد لهم أن يشعروا بالألم ولا أن يفقدهم، وذكر أنه قد صارع من أجل الوصول لاتفاق جيد مع هيئة المحلفين، وإلى الآن لا يستوعب كيف أقروا أنه مذنب بهذه الجرائم.

على الرغم من إثبات إدانته بالاغتصاب والانتهاك الجنسي إلا أن المحكمة قد برأت واينستين من تهمة التربص الجنسي والانتهاك الوحشي، ولكن من المقرر أن يلقى المنتج عقوبة تصل لـ29 عاما.