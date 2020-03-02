نور حسين: "الشر" ليس جديدة علي.. ولهذا ابتعدت عن السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السعودية نور حسين إلى أنها لم تهرب من السعودية كما يشاع أو أنها لن تعود لأرض الوطن لأي سبب آخر، وإنما كان استقرارها خارج المملكة وتحديدًا في دبي منذ ست سنوات كان بسبب وجود بعض من أسرتها في دبي ولم يكن هروب كما يشاع، أو كان بسبب ممارستها للفن، ونوهت إلى أنها تعرضت للانتقاد من المجتمع طوال التسع سنوات من عمرها الفني، وأرجعت نور إلى أن تواجدها بدبي كان سببًا في عدم مشاركتها في الكثير من المسلسلات السعودية، مؤكدة إلى أنها تحن للعودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.

وأشارت نور حسين إلى أنها ستشارك مستقبلاً في عدد من المسرحيات والمسلسلات وستكون مفاجأة للمشاهد، وبينت أنها تعاونت مع الكثير من المنتجين في المجال الفني ووجدت منهم كل تقدير واحترام، وهذا الأمر ساعدها بالاستمرار في عالم التمثيل الذي تعشقه منذ صغرها فهي مغرمة بالدراما السعودية والخليجية وتعشقها.

وعن مشاركة الفنانات غير السعوديات في الأعمال السعودية، أوضحت نور أنه من غير المقبول أن تأتي فنانة غير سعودية وتنسب نفسها للسعودية وتأخذ مكان غيرها وهذا "خلانا نضيع في الطوشه" على حد قولها، وطالبت نور من تلك الفنانات أن يعتزن ببلدهن الذين يعودون إليه دون أن تنسب نفسها للبلد وهي أساساً لا تنتمي إليه.

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يشار إلى أن الفنانة السعودية نور حسين تتقمص دور البطولة في المسلسل الدرامي "الميراث" في شخصية غادة المرأة المتسلطة القوية، وهي الشخصية التي دائمًا ما تتقمص هذه الشخصية.

كما تميزت بشخصيتها القوية في المسلسلات التي شاركت فيها، كمسلسل "الميراث، "البيت الكبير" و"جرذان الصحراء" و"طريق المعلمات" و"هذا حنا" و"مستر كاش" و"كلام الناس" و"صح عليك"، و"حب بلا حدود".

وغيرها من الأعمال التي عرفها الجمهور الخليجي والعربي من خلالها لأنها تمتلك شخصية مختلفة عن باقي الممثلات المتواجدات في الساحة الفنية الخليجية إضافة إلى قدراتها الفنية في تجسيد أي دور يسند لها سواء كان كوميديا أو تراجيديا.