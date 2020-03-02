سعاد ماسي تحيي حفلًا غنائيًا في الإمارات 13 آذار

تستعد الفنانة الجزائرية سعاد ماسي لإحياء حفل غنائي، في 13 مارس المقبل، على مسرح المجاز بدولة الإمارات.

ونشرت "ماسي" بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا سعيدة بمشاركتي على مسرح خليفة العظيم، في الشارقة بالإمارات".

وكانت الفنانة سعاد ماسي شاركت في أول ليالي مهرجان هاي أبو ظبي، الثلاثاء 25 فبراير الجاري.

سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينيات، ولديها العديد من الأغاني، مثل "مسك الليل"، والتي حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 18 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، ومن ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، قبل أن تعود للساحة الفنية بعد غياب بألبومها الجديد "أمنية".

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