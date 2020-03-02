عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا بالغردقة 26 آذار

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلا غنائيا يوم 26 مارس الجاري، بمدينة سهل حشيش بالغردقة.
ونشر "الحلاني" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "سعيد للغاية للمشاركة في مؤتمر منطقة الروتاري السابع 2451 الذي سيعقد في 26 مارس في سهل حشيش - الغردقة".
ويقام هذا الحفل ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر المنطقة الروتارية 2451.
يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، يشارك في لجنة تحكيم برنامج"The voice kids " الموسم الثالث، بجانب كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.
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