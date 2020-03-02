عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا بالغردقة 26 آذار

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لإحياء حفلا غنائيا يوم 26 مارس الجاري، بمدينة سهل حشيش بالغردقة.

ونشر "الحلاني" البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "سعيد للغاية للمشاركة في مؤتمر منطقة الروتاري السابع 2451 الذي سيعقد في 26 مارس في سهل حشيش - الغردقة".

ويقام هذا الحفل ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر المنطقة الروتارية 2451.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، يشارك في لجنة تحكيم برنامج"The voice kids " الموسم الثالث، بجانب كل من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان محمد حماقي.

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