مي فاروق تحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية 6 آذار

القاهرة – لايف ستايل
تحيي المطربة مي فاروق أول حفلا غنائيا، بتقنيه الهولوجرام للنجمة أم كلثوم، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
ونشرت مي بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"في انتظاركم بأول حفل بتقنية الهولوجرام لأول مرة في دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، يوم الجمعة الموافق 6 مارس 2020، الساعة 8 مساءً".
ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، الجمعة الموافق 6 مارس الجاري.
يذكر أن مي فاروق أحيت حفلا غنائيا، يوم 13 فبراير الماضي، بمناسبة ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية.
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