كورونا يؤجِّل حفل إليسا في أربيل

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""الخليج 365"" من بيروت: تسبب انتشار فيروس كورونا بتأجيل حفل الفنانة إليسا الذي كان مقرراً في إربيل/ العراق بتاريخ 20 مارس، إلى تاريخ يتم الاعلان عنه لاحقاً، بناءً على التوجيهات الصادرة من الحكومة التي حالت دون إقامته.

وجاء في بيان الإعلان عن التأجيل: "نظراً للتعليمات الصادرة من المؤسسات الصحية والمتضمنة اجراءات وقائية واحترازية تمنع التجمعات وبضمنها الإحتفالات والحفلات الفنية... تقرر تأجيل حفل الفنانة إليسا المقام في أربيل Galaxy Hall إلى تاريخ آخر يتم الإعلان عنه لاحقاً".

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