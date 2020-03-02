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""الخليج 365"" من بيروت: عبّر الفنان عادل إمام عن غضبه من تداول شائعات وفاته سائلاً "عاوزيني أموت ليه؟ وذلك خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر حيث أوضح أنه مصاب بنزلة برد فقط.

وكانت التساؤلات قد ثارت مع غيابه عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأيضاً غيابه عن حضور حفل تكريمه بالمركز الكاثوليكي. حيث استلم التروفي عنه ابنه المخرج رامي الذي قال أن والده يعاني من نزلة برد شديدة تلزمه الفراش. وعلّق مازحاً: "مش كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام يعاتب الجمهور: "عاوزيني أموت ليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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