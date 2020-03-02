دنيا سمير غانم تفاجِئ متابعيها بتكسير الأطباق

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الفنانة دنيا سمير غانم مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء قيامها بتكسير الأطباق في أحد المطاعم، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". وفاجأت متابعيها بينما كانت تقوم بالتكسير وسط تصفيق ضيوف المطعم في مدينة دبي. لكن تبيّن لاحقاً أنها كانت في مطعم يوناني يعتمد هذا النظام للترفيه عن زبائنه، عبر منحهم مساحة لتفريغ طاقاتهم، من خلال فقرة تحطيم الأطباق، وأيضاً الرقص، وغيرها من أدوات الترفيه

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