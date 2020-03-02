رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: حضور قوي لأفلام الشتات في دورة المهرجان المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر (د ب أ)

كشف رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، السيناريست المصري سيد فؤاد عن حضور قوي لأفلام الشتات خلال دورة المهرجان التاسعة المقرر افتتاحها يوم الجمعة المقبل في مدينة الأقصر بصعيد مصر ، مشيرا إلى مشاركة 37 دولة بـ 95 فيلما ما بين طويل وقصير وتسجيلي.

وقال فؤاد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) إن المهرجان هذا العام يشهد حضوراً قوياً لأفلام الشتات، في إطار مسابقة الدياسبورا، بجانب أفلام المرأة من خلال فعاليات " بانوراما المرأة في السينما الأفريقية " وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الثامن من الشهر الجاري.

ويعرض المهرجان في نسخته التاسعة، خمسة أفلام مصرية إنتاج حديث في قسم بانوراما الأفلام المصرية والأفلام هي" الممر"، و " أولاد رزق 2 "، و " الفيل الأزرق 2 " ، و " كازبلانكا " و " الفلوس"، و15 فيلما تعرض في عرض أفريقي وعالمي أول، وثمانية أفلام في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة.

وفى قسم خارج المسابقة يعرض المهرجان ثمانية أفلام ، وثمانية أفلام أخرى في بانوراما الأفلام المصرية القصيرة، كما يعرض ثلاثة أفلام كينية، في إطار تكريم السينما الكينية هذا العام بالمهرجان، وفى قسم العروض الخاصة يعرض فيلم " الفارس والأميرة " من إخراج بشير الديك، وفيلم " لما بنتولد " من إخراج تامر عزت، وفيلم " ستموت في العشرين " من إخراج امجد ابوالعلا.

وأشار رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إلى تكريم مجموعة من نجوم العالم وأفريقيا، بينهم السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والنجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانان المصريان مصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

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ولفت إلى إصدار عدة كتب منها كتاب " وحش الشاشة .. ملحمة السينما المصرية " للكاتبة المصرية أمل الجمل، ويتناول المسيرة الفنية للفنان الراحل فريد شوقي، وكتاب " السينما الإفريقية المعاصرة وسينما الشتات"، تأليف أنجالي برابهو، بجانب إعادة طباعة كتاب " سينما الرسوم المتحركة في أفريقيا .

وحول الأنشطة التي ستقام ضمن فعاليات المهرجان، قال السيناريست سيد فؤاد، إن المهرجان سيشهد إقامة 8 ورش فنية، ومعرض حول أفلام الفنان فريد شوقي وأعماله، والمعرض من أرشيف المصور الكبير محمد بكر، ويشرف على إقامته الدكتور حسين بكر .

وأضاف فؤاد أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، يحتفي في نسخته التاسعة، بمرور ستة عقود على إنشاء فرقة رضا للفنون الشعبية ، مؤكدا أن الاحتفاء بالفرقة في المهرجان، له دلالة خاصة نظرا لارتباط مدينة الأقصر التي يحمل المهرجان اسمها، بفرقة رضا التي قدمت الأغنية الشهيرة " الأقصر بلدنا بلد سواح "، وما قدمته الفرقة من عروض في معابد المدينة مثل معبدي الكرنك وحتشبسوت.

وحول فيلم افتتاح النسخة التاسعة من المهرجان، قال فؤاد إن فيلم الافتتاح هو فيلم " صندوق الدنيا " للمخرج المصري عماد البهات، ويدور الفيلم حول أربعة قصص، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، ويعالج الفيلم مدى سطوة وعبثية المدينة في قصصه الأربع، من خلال المحاولات الحثيثة لأبطاله لتحقيق التوازن بين المدينة والذات، في ظل الحياة بمدينة ذات ايقاع لاهث وقاهر في الكثير من الأحيان لحلم الفرد.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بمصر، وذلك بدعم من وزارات الثقافة ، والسياحة والآثار والشباب والرياضة، والخارجية، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري وذلك بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.