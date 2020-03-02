في يومه الخامس.. إيرادات "بعلم الوصول" تتجاوز 60 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم "بعلم الوصول" على إيرادات شباك التذاكر، منذ طرحه يوم الأربعاء 26 فبراير في دور العرض السينمائي.

وحقق الفيلم في يومه الخامس الأحد 1 مارس، إيراد قُدر بـ8 آلاف و108 جنيهات، ليصل إجمالي مع حققه في 5 أيام 60 ألفًا و786 جنيهًا.

"بعلم الوصول" تأليف وإخراج هشام صقر، بطولة بسمة، بسنت شوقي، رفل، لبنى ونس، ومحمد سرحان.

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام، شارك الفيلم من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي، وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.