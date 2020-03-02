فن ومشاهير

شريف إدريس يعلن تعافي شقيقه وخروجه من المستشفى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعافي شقيقه "أحمد" بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وكتب: "شكرا ليكم ولدعواتكم، الحمد لله أحمد خرج وبخير وروح البيت".

Advertisements

وكان الفنان شريف إدريس قد كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: " الحمد لله على كل شيء أحمد لسه في العناية وهيقعد كام يوم لحد ما السكر يتظبط وينزل وتحاليل الاسيتون وحموضة الدم تتظبط".

ويشارك الفنان شريف إدريس في بطولة مسلسل "سلطانة المعز" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة غادة عبدالرازق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شريف إدريس يعلن تعافي شقيقه وخروجه من المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا