شريف إدريس يعلن تعافي شقيقه وخروجه من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان شريف إدريس، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن تعافي شقيقه "أحمد" بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.

وكتب: "شكرا ليكم ولدعواتكم، الحمد لله أحمد خرج وبخير وروح البيت".

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وكان الفنان شريف إدريس قد كتب عبر صفحته بموقع فيسبوك: " الحمد لله على كل شيء أحمد لسه في العناية وهيقعد كام يوم لحد ما السكر يتظبط وينزل وتحاليل الاسيتون وحموضة الدم تتظبط".

ويشارك الفنان شريف إدريس في بطولة مسلسل "سلطانة المعز" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهو من بطولة غادة عبدالرازق.