بعد وفاة شقيقتها.. ابنة محمد الموجي توجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة أنغام الموجي، الشكر لأصدقائها ومتابعيها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الذين قدموا لها واجب العزاء في وفاة شقيقتها ألحان الموجي.

وكتبت: "أشكر كل من تفضل بالحضور لتقديم العزاء فى شقيقتى ألحان من الأصدقاء، وشكر خاص لمن تفضل بالحضور من الفنانين الأعزاء".

وتابعت: "نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، الفنان مدحت صالح، الفنان أحمد إبراهيم، الفنانة نادية مصطفى، الفنانة منى عبدالغني، الفنان أحمد جوهر، الفنان طارق فؤاد، الفنان سامى الحفناوي".

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وأضاف: "المايستر عماد الشاروني، الفنان أيمن عزب، الإعلامية نيڤين خالد، الإعلامي طارق علام، الفنانة هند عاكف، الفنان حسن إش إش، الفنان فيصل خورشيد".

واستكملت: "شكر خاص للزملاء أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية، كما أتقدم بالشكر لكل من تقدم بالعزاء سواءً بالإتصال هاتفيًا أو إرسال رسالة أو كتب تعليقًا على الفيس بوك".

يذكر أن ألحان الموجي، رحلت عن عالمنا يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الماضي، بعد صراع مع مرض سرطان المخ.