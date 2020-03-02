تراند اليوم : ابنة مخرج شهير تتجه لـ«البورنو» بموافقة والدها:«عايزة استفيد من جسدي»



بعد ساعات من احتفالها بعيد ميلادها الـ24، ألقت الشرطة القبض على ابنة مخرج شهير، بعد أيام من إعلانها اتجاهها لتقديم الإفلام الإباحية.

وفي التفاصيل، ألقت السلطات الأميركية القبض على "ميكايلا"، إبنة المخرج ستيفن سبيلبيرغ، بسبب العنف المنزلي في ناشفيل بولاية تينيسي، بعد ساعات من الإحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين.

ميكايلا التي تحوّلت إلى إنتاج وتقديم محتويات خاصة بالبالغين والأفلام الإباحية، تم إعتقالها وإحتجازها بأحد مراكز الإعتقال، بحسب تقرير نشره موقع "رادار أونلاين".

وجاء القبض على ميكايلا، بعد أيام فقط من حديثها عن إتجاهها لتقديم الأفلام الإباحية، وهو أمر يدعمه والدها، وقالت، "لقد سئمت حقاً عدم القدرة على الاستفادة من جسدي، وبصراحة لقد سئمت من العمل يوماً بعد يوم بطريقة لم تكن ترضى روحي".







