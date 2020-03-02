تراند اليوم : وفاة «مبارك» تكشف عن تدهور صحة الفنان محمود ياسين



قدمت الفنانة المصرية «شهيرة»، اعتذارها لنجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، بسبب عدم قدرتها على حضور العزاء، مؤكدة أن مرض زوجها الفنان محمود ياسين حال بينها وبين تقديم واجب العزاء.

وكتبت «شهيرة»، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"أعتذر بشدة للسيد جمال مبارك وعلاء مبارك على عدم استطاعتنا لتقديم واجب العزاء في الفقيد الغالي على قلوبنا لظروف زوجي الفنان محمود ياسين المرضية، ولن ننسى فضل الرئيس ما حيينا وندعو له باستمرار أن يرزقه الجنة ونعيمها".

يذكر أن الفنان محمود ياسين أصيب بوعكة صحية تسببت في ابتعاده عن الأضواء، منذ عدة سنوات، ولا يظهر في أي مناسبات اجتماعية، حيث كان آخر ظهور له في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عام 2016، حيث تم تكريمه وتسلم درع التكريم بنفسه.

وأقيم عزاء الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الجمعة الماضية داخل قاعة المناسبات بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والذي حضره كبار رجال الدولة والفنانين والرياضيين.

وتوفى حسني مبارك الثلاثاء الماضي 25 فبراير بعد صراع مع المرض داخل إحدى مستشفيات القوات المسلحة.



