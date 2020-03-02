تراند اليوم : نظارة ياسمين صبري الشمسية تفضح مرافقها في دولة أوروبية



تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، إلى موجة تساؤلات وهجوم من البعض، بعد نشرها صورة لها أثناء تواجدها بإحدى الدول الأوروبية، لممارسة رياضة التزلج.

وما أثار الجدل بعد نشر الفنانة المصرية صورتها على حسابها عبر "إنستجرام"، حيث كانت ترتدي نظارة شمسية، هو انعكاس صورة الشخص الذي يرافقها في الصورة على نظارتها، والذي لم تفصح عنه.

ووجه لها البعض تساؤلات عن هوية الشخص الذي يرافقها أثناء سفرها للخارج، وما إذا كان حبيبها أو صديقها، فيما ذهب البعض أن الشاب رجل أعمال مصري وعلى علاقة مع الممثلة المصرية.

ومؤخرًا أعلنت ياسمين صبري طلاقها من زوجها بعد سنوات من الزواج لكنها لم تكشف عن سبب الطلاق.



