تراند اليوم : «استئصال عضو».. منة عرفة تخضع لعملية جراحية خطيرة

تخضع الفنانة المصرية الشابة، منة عرفة إلى غجراء عملية جراحية خطيرة، لاستئصال عضو بعد إصاباته بالتهاب شديد.
ودخلت منة عرفة المستشفى الجوي التخصصي أمس في التجمع الخامس بالقاهرة، بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة.
ونشرت الفنانة صورة لها على سرير المرض عبر حخسابها على "إنستجرام"، دون أن توضح تفاصيل عن مرضها.
من جانبه خرج خطيبها «اليوتيوبر» والطبيب على غزلان، ونشر صورة أخرى للفنانة، وكتب عليها: «هتخفى وتقومى من العملية وتبقي زى الفل»، مشيراً في تصريحات صحفية إلى أن منة عرفة تعرضت لالتهابات في الزائدة الدودية، وستخضع لعملية جراحية لاستئصالها.
يشار إلى أن آخر أعمال منة عرفة كان مسلسل «بحر» مع الفنان ماجد المصري وعدد من النجوم. وتشارك حالياً في مسلسل «ليالينا» مع غادة عادل وإياد نصار، والذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.