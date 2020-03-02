معتصم النهار وأحمد فهمي يوضحان حقيقة الخلاف بينهما

ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل السوري ​معتصم النهار​، إنه لم يتعمد عدم ذكر إسم أحمد فهمي، عدما سئل عن مسلسل "أسود فاتح" الذي يجمعهما الى جانب بطلة العمل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي وأوضح مشيرا الى انه لم يكن مركزا خلال اللقاء التلفزيوني بسبب التعب من التصوير وقال معتصم النهار، في لقاء مع Trending :" لم أكن اقصد بالطبع، الفنان احمد فهمي هو أخ لي، وأنا غفلت ذكر اكثر من اسم من بينهم روجينا وذلك بسبب الارهاق الشديد".

من جهته قال أحمد فهمي انه يعتبر معتصم شقيقه : "أنا ومعتصم اكتر من اخوات والصداقة اللي بنا اكبر بكتير من أي حقد وشائعات.. مبسوط بالشغل معاك يا صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح". وتابع :"مش قادر أصدق كمية الشائعات اللي طلعت في لحظة .. يا ريت المجهود اللي الصحافه الصفرا بتبذله لتشويه صورة أصدقاء.. تبذله لدعمهم".