كارول سماحة تنتقد بعض المسلسلات العربية لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أبدت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ رأيها ببعض المسلسلات العربية التي تعرض حالياً عبر إحدى التطبيقات، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:"أشاهد حلقات من بعض المسلسلات العربية الجديدة على التطبيقات: تحياتي الى الممثلين العرب الموهوبين! لكن رجاءا تحسين جمالية الصورة الخالية من أي جاذبية، الإضاءة على وجوه الممثلين تميل دائما الى اللون الأزرق/الرمادي الباهت ،إضافة إلى إيقاع الإخراج البطيئ الذي لا يشد المشاهد".

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت سماحة مؤخراً جدلاً كبيرا أثناء تصوير أحدث فيديو كليب لها "مش هعيش" في باريس مع المخرج جاد شويري، وقد كان موقع "الفن" أول من كشف عن تفاصيل الكليب والبلبة التي أحدثها في باريس، فقد ظهرت سماحة وهي تقف على الشرفة تحاول الإنتحار، وتم التحقيق معهما من قبل رجال الشرطة الفرنسية، أوضحت حيثيات وتفاصيل الموضوع عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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