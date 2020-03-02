عادل إمام في أول تصريح له بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - علّق الممثل المصري ​عادل إمام​ للمرة الأولى على شائعة مرضه وإصابته بفيروس كورونا، وذلك في مداخلة هاتفية له ضمن برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي المصري ​عمرو أديب​، قائلاً:"عاوزني أموت ليه؟"، مؤكداً أنه يعاني فقط من نزلة برد.

وأضاف إمام موجهاً رسالة للجمهور قائلاً:"يا رب يبعد عنكم كل مكروه، خلوا قلوبكم دايما سمحة ومحبة وسهلة وجميلة".

وكانت علّقت الممثلة المصرية شريهان على إنتشار هذه الشائعة، متمنيةً الصحة الدائمة لإمام، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة:"اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام".

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