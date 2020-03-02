خاص الفن- صلاح الكردي يكشف تفاصيل عمله الجديد وتعاونه مع نوال الكويتية وأصالة وغيرهما

ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع الفن كشف الفنان صلاح الكردي عن مشاريعه الجديدة فقال :"لدي أغنية سينغل جديدة رومانسية بصوتي من كلماتي وألحاني ولم أختر عنواناً لها بعد، وعلى صعيد الألحان لدي تعاون مع أصالة ونوال الكويتية من كلماتي وألحاني وأيضاً لدي أعمال جديدة مع صابر الرباعي وسعد رمضان وسعد لمجرد وشيماء هلالي ووائل جسار وكلها مبدئياً أغنيات منفردة.
وحول قيامه بالكتابة والتلحين معاً لنفس الأغنيات قال الكردي :"ليست أول تجربة لي في كتابة الأغاني ولكني تعاونت مع بعض الشعراء القريبين إلى قلبي والذين أحب أن أتعاون معهم، والتجربة هي الثانية لي مع الفنانة السورية أصالة من كلماتي وألحاني بعد أغنيتها باللهجة اللبنانية "يا قلبي شو بدك منو" التي طرحتها في ألبومها الأخير، وهناك العديد من الأعمال التي تأجلت بسبب الأحداث في لبنان منها أغنية نوال الكويتية اللبنانية من كلماتي وألحاني والتي من المفترض أن تطرح قريباً أما أغنيات أصالة وسعد رمضان ووائل جسار من المفترض أن تطرح في الأسابيع المقبلة
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