إلهام الفضالة تصرخ خوفاً من هذه الممثلة بسبب كورونا-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تعبر عن خوفها من الممثلة السعودية ​عهود السامر​ بسبب فيروس كورونا.

وتظهر كل من الفضالة والسامر خلال لقائهما في كواليس تصوير أحد الأعمال، حيث كان آتية السامر من المطار، لتعرب الفضالة خوفها من أن تكون مصابة بالفيروس، وتبدأ بالصراخ طالبة منها المغادرة.

وسادت في المكان أجواء من الضحك والمزاح، فيما كانت تؤكد السامر أنها تعاني من أنفلونزا فقط.

ويشار إلى أن الفضالة ظهرت في فيديو آخر أعلنت فيه تصالحها مع زميلتها بثينة الرئيسي التي قامت بزيارتها في موقع التصوير.

وأعلنت أنهما تصالحتا وبكتا وأن كلاً منهما احتضنت الأخرى، مع الإشارة إلى أن بينهما عشرة عمر وأنه لا يمكن أي أمر أن يفرقهما.

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