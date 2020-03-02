ميرنا وليد - بيروت - كشف لاعب كرة القدم المعتزل ​ديفيد بيكهام​ خلال حلوله ضيفا على برنامج جيمي كيميل وكشف عن تفاصيل لقائه لأول مرة عام 1997 بزوجته فيكتوريا.

وقال ديفيد: “لقد تعرّفنا في البداية في صالة اللاعبين علما انني كنت اعرفها كونها كانت عضو في فرقة سبايس غيرلز وأنا كنت أقوم بتأسيس نفسي في فريق مانشيستر يونايتد... زوجتي كانت المفضّلة لدي من فتيات الفرقة في ذلك الوقت”.

لكن بعد أسبوع من اول لقاء عادت فيكتوريا إلى نادي مانشيستر لمشاهدة مباراة أخرى: “لقد عزمت وقتها على عدم تركها تفلت من جديد وكان لديها مشروبان لذلك قررت التقدّم إليها ولم لا؟ سأحاول الحصول على رقمها”.

وتابع: “لقد تحدّثنا مع بعضنا لمدة ساعة في صالة اللاعبين وصعدت هي إلى القطار في ذلك اليوم وصعدت معها لذلك كتبت رقمها على بطاقة القطار التي لا تزال لدي وما زلت احتفظ بها”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ديفيد بيكهام يروي تفاصيل لقائه الاول بزوجته فيكتوريا..فما الذي كشفه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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