تراند اليوم : تامر حسنى يحيي حفل بمركز المنارة

يستعد النجم تامر حسنى لاحياء حفل غنائي ضخم الجمعة المقبلة 6 مارس بمركز المنارة بالتجمع الخامس بالاشتراك مع فرقة Disco Masr ، ومن المقرر اقامة الحفل من 2 الثانية ظهرا و حتى 11 ونص مساء.

و من ناحية اخرى، يستعد كل من الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الخميس الموافق 12 مارس في الشيخ زايد، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

بينما يقدم تامر حسني، عدد من ابرز الاغاني الخاصة به من بينها :”عيش بشوقك”، و”حلو المكان”، و”ناسيني ليه”، و”كفاياك أعذار”، وغيرها من الاغاني.

وتغني نانسي عجرم كل من أغنية :”راهنت عليك”، و”انت ايه”، والحب زي الوتر”، و”بدنا نولع الجو”، و”اه ونص”، و”قول تاني كده”، وغيرها من الاغاني المتنوعة.