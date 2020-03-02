تراند اليوم : امرأة تحوّل صداقة سعد لمجرّد إلى عداوة

11 مليون هي نسبة المشاهدة التي حققها سعد لمجرد بأغنيته الأخيرة “آسف حبيبي” حتى الآن، التي قدّمها برفقة فريق فناير المغربية الشهيرة.

ورغم نجاح الأغنية التي تُعدّ من التراث المغربي، هناك مَن انتقدها من رواد السوشيال ميديا ورأوا أن تعاون لمجرد مع فرقة فناير لم يؤتِ ثماره. نكشف كيف تفادى مطرب أغنية “إنت معلم” الخطأ الذي وقع فيه من قبل في أغنية الشهيرة “سلام”.

من خلال إهداء خاص على تتر أحدث أعماله الغنائية “آسف حبيبي” للفنان الراحل حميد الزاهري، استوحى فريق فناير أغنيته الجديدة مع لمجرد من إحدى أغنياته التراثية، ونجح فريق عمل الأغنية الأخيرة في الخروج من الأزمة التي وقع فيها لمجرد بأغنيته السابقة “سلام” بعد أن حُذفت من اليوتيوب قبل براءة لمجرد من هذه التهمة.

أما تجربة لمجرد الدرامية الأولى التي يخوضها، والتي تحمل عنوان “كارت أخطر”، فقد علمت نواعم أنها ستُعرض عبر موسمين دراميين عبر شاشة إحدى المنصات الإلكترونية.

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وتدور أحداث العمل حول قصة شابين أحدهما سعد لمجرد والآخر مصري تجمعهما علاقة صداقة قوية، ولكن بدخول امرأة، تنقلب صداقتهما إلى عداوة.

ويجرى التفاوض مع أحد نجوم الغناء في الوطن العربي، ولكن لم يحسم قراره حتى الآن.

ومن المقرر البدء بتصوير المسلسل في شهر أبريل المقبل، على أن يضم كل موسم 10 حلقات درامية، فيما رُشِّح للإخراج اللبناني فيليب أسمر.

إلى ذلك، نفى مصدر نواعم أن تكون أحداث مسلسل “كارت أخطر” تروي قصة حياة لمجرد؛ خاصة أن هناك مشروعاً درامياً آخر يحمل عنوان “بيانو”، وهو عن قصة حياة مطرب لكنه مشروع مؤجَّل حتى الآن.