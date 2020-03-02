شاهدوا مي عمر في أحدث ظهور لها.. هل أجرت عملية تجميل في أنفها؟

أكدت مي عمر سعادتها بحصولها على جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي، وأضافت أن المركز برئاسة الأب بطرس دانيال مهتم بالقضايا الفنية والإنسانية.

وظهرت مي خلال الحفل بإطلالة كلاسيكية يغلب عليها اللون الأسود، وبدت عليها بعض التغييرات في ملامحها، مما دفع البعض للتساؤل إن كانت قد أجرت عملية تجميل مؤخراً في أنفها؟ لكن مصادر مقربة من الفنانة نفت الأمر، مؤكدة أن الإضاءة في الحفل هي السبب في هذا التغيير البسيط.

مي تشارك ياسر جلال بطولة الفتوة

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يذكر أن مي تصور مشاهدها في مسلسل «الفتوة» مع ياسر جلال، وتقدم خلاله شخصية بنت شعبية من حي الجمالية، والمسلسل يعرض رمضان القادم.

يذكر أن مي عمر ممثلة مصرية، تخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبدأت مشوارها الفني بالعمل في برنامج العاشرة مساء مع الإعلامية منى الشاذلي، ثم اتجهت للتمثيل من خلال مشاركتها في بطولة حكاية حياة، والذي تبعته في العام التالي كلام على ورق، ثم مسلسل الأسطورة، والذي كان من إخراج زوجها محمد سامي، وتعرضت للعديد من الانتقادات؛ بسبب خلافاتها المستمرة مع الفنانين بسبب اتهامات واجهت زوجها بالتدخل في السيناريو لصالح تكبير مساحة أدوارها في الأعمال التي تقوم ببطولتها.

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