هاني شنودة يعود لجمهوره بحفل جماهيري «كامل العدد»

أحيا الموسيقار هاني شنودة حفلاً موسيقياً وغنائياً ضخماً تحت عنوان «أول مرة» داخل المركز الثقافي بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير، وشهد الحفل تواجداً جماهيرياً كبيراً رافعاً شعار كامل العدد بعد نفاد تذاكر البيع بمجرد الإعلان عن موعد الحفل.

وقدم هاني خلال الحفل عشرات من تترات وموسيقى الأفلام، وأغاني البوب، في محاولة لربط الشرق والغرب وتزويد الأجيال السابقة والقادمة من محبي الموسيقى، لفهم كيف تكون الموسيقى لغة عالمية عبر الزمان والمكان.

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كما تضمن الحفل غناء بعض المواهب الشابة، تحت عنوان أول مرة، وهي المقطوعات التي قدمها شنودة خلال مسيرته مع أكبر النجوم، منهم عمرو دياب، محمد منير، نجاة، وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.

كما تضمن الحفل عرضاً أول لفيلم قصير عن موسيقى شنودة، ولقطات أرشيفية نادرة له مثل «لو بيتي تشا، والمصريين، ولونجا 97»، بالإضافة إلى الموسيقى التي استخدمها رامي يوسف، الحائز على جائزة جولدن جلوب.

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