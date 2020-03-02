ليلى علوي: تقبّلت العزاء بوالدي بعد أسبوعين من وفاته بسبب انشغالي بالتصوير

أكدت الفنانة ليلى علوي أنها اضطرت لتلقي عزاء والدها بعد وفاته بأسبوعين، بسبب انشغالها بتصوير فيلم المصير وشرحت ليلى تفاصيل ما حدث في برنامج سهرانين بقولها: كانت الوفاة تتزامن مع أول يوم تصوير بفيلم (المصير) وكنت وقتها في سوريا، والأستاذ يوسف شاهين نزلني أروح أحضر الدفن وأرجع على طول، وخدت عزاء والدي بعد 15 يوماً بعد انتهاء التصوير هناك.

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وأكملت ليلى أن هذه هي ضريبة النجومية، والتمثيل مهنة صعبة، فالعديد من الفنانين يتعرضون بمواقف مشابهة عادل إمام على سبيل المثال توفى والده أيضاً، ولم يتمكن من أخذ العزاء بعدها مباشرة؛ لأنه كان في بيروت مرتبط بعرض مسرحية هناك.

وأضافت ليلى في الحلقة أنها أصبحت جدة بعد ولادة فرح ابنة شقيقتها، التي تعتبرها بمثابة حفيدتها، وأضافت أنها لم تضرب نجلها خالد يوماً، بل تحاول أن تكون صديقة له، وإن كان أغلب وقته يقضيه مع أصدقائه.

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وعن نوعية الأفلام التي تفضلها ليلى علوي قالت إنها تفضل الأفلام الغنائية الراقصة وأضافت: «بحب الأفلام الميوزيكال.. وعندما اتعرض فيلم (سمع هس) في أكاديمية الفنون قدام نقاد وطلاب كتير جداً، مش هنسى قد إيه الناس كنت مبسوطة بالفيلم، والأغنية بتاعت الفيلم، اللي كانت فظيعة».

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