بحضور صادق الصباح، أقام السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علاّوي، عشاء في منزله بمدينة «دوحة الحص» على شرف نجوم مسلسل «نساء من دهب» المتواجدين في بيروت؛ لتصوير هذا العمل المنتظر من إنتاج شركة الصبّاح إخوان، للعرض فى رمضان المقبل. وحضر العشاء صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة الشركة وحرمه، إضافة إلى مجموعة من نجوم العمل، على رأسهم الممثلة نادية الجندي، والممثلة نبيلة عبيد، والممثلة القديرة سميحة أيوب، والمخرج وائل إحسان، والكاتب أمين جمال، إضافة إلى فريق العمل. وتطرق السفير خلال العشاء إلى الحديث والحوار عن الفن والثقافة على مستوى العالم العربى، السفير المصري أظهر ثقافة شاملة وفكراً مختلفاً في شتى أنواع الفنون، إضافة إلى متابعته الواسعة للسينما المصرية والعربية، خصوصاً أعمال الصبّاح، وبين الماضي والحاضر روى الحاضرون قصص نجاح وأعمال فريدة، أبطالها نجوم ومنتجون ومخرجون صنعوا أعمالاً للتاريخ. Advertisements مسلسل «نساء من ذهب» مأخوذ من فورمات أمريكى، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف الشرف خلال الحلقات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أحدث ظهور لنادية الجندي ونبيلة عبيد في منزل السفير المصري بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.