نجل عادل امام يعلن عن مرضه.. وشيريهان تتمنى له الشفاء

كشف المخرج رامي إمام أن سبب غياب والده الفنان عادل إمام عن عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك هو المرض، حيث أصيب مؤخراً بأزمة صحية منعته من الحضور.

من جانبها تمنت شيريهان لعادل إمام الشفاء العاجل في تغريدة لها عبر موقع تويتر حيث كتبت: «اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية».

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يذكر أن عدداً كبيراً من نجوم الفن حرصوا على حضور عزاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، منهم يسرا وإلهام شاهين، وعمرو دياب الذي حضر بصحبة دينا الشربيني، وكذلك حضر محمد رمضان الذي أحدث فوضى في المكان بمجرد وصوله، حيث التف حوله عدد من محبيه في محاولة لالتقاط السيلفي معه، مما دفع الامن للانفعال وتوجيه رسالة الي الفنان مفادها: «رجاء احترام العزاء إحنا مش بنصور فيلم»! مطالبين إياه بضرورة عدم التقاط الصور مع المعجبين مراعاة لظروف الوفاة.

كما حضر عدد كبير من السياسيين والاعلاميين، وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران، اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لتقديم العزاء في الرئيس الراحل.

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